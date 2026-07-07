Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut nach Ladendiebstahl sicher

Oldenburg (ots)

Die Beamten der Innenstadtwache konnten am gestrigen Nachmittag mehrere Diebstahlsdelikte aufklären.

Gegen 13:20 Uhr wurden die Beamten zu einem Ladendiebstahl in den Oldenburger Schlosshöfen gerufen. Ein Mitarbeiter eines Geschäfts gab gegenüber den Beamten an, einen Mann wiedererkannt zu haben, der bereits in der vergangenen Woche eine Armbanduhr aus dem Geschäft entwendet haben soll. Am gestrigen Tag habe derselbe Mann erneut einen Diebstahl begangen und zwei Paar Sportschuhe gestohlen.

Der Tatverdächtige konnte noch in den Schlosshöfen von den eingesetzten Beamten angetroffen werden. Dabei stellten diese die mutmaßlich in der Vorwoche entwendete Armbanduhr an seinem Handgelenk fest.

Im Rahmen der Befragung räumte der 41-jährige Wardenburger zudem ein, die zuvor entwendeten Sportschuhe in einem Fahrzeug abgelegt zu haben. Die Beamten suchten daraufhin das Auto auf.

Im Fahrzeug fanden die Beamten die mutmaßlich entwendeten Paare Sportschuhe. Darüber hinaus entdeckten sie auf der Rücksitzbank einen Rucksack, der mit neuwertiger Bekleidung samt Etiketten gefüllt war. Durch weitere Ermittlungen konnte die Kleidung einem Bekleidungsgeschäft in der Oldenburger Innenstadt zugeordnet werden.

Die Polizei leitete daraufhin auch diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Die Ermittlungen dauern an.

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