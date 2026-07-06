Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen im Vermisstenfall Rezan Cakici dauern an

Oldenburg (ots)

Im Juli 2017 wurde der damals 29-jährige Abdullah Rezan Cakici als vermisst gemeldet. Seine Spur verlor sich am 03.07.2017 in Oldenburg. Bereits im Zuge der damaligen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, die den Verdacht eines Tötungsdelikts begründeten. Ein Leichnam konnte bislang jedoch nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen im Vermisstenfall Rezan Cakici haben seit seinem Verschwinden zu keinem Zeitpunkt geruht. Die Ermittler überprüfen und bewerten fortlaufend sowohl bereits vorhandene Spuren und Ermittlungsansätze als auch neu eingehende Hinweise. Ziel der umfangreichen Ermittlungen ist es unverändert, das Schicksal des Vermissten aufzuklären und den Angehörigen Gewissheit über seinen Verbleib zu verschaffen.

Vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse sowie der stetigen Weiterentwicklung kriminaltechnischer Untersuchungsmethoden werden bereits bekannte Ermittlungsansätze regelmäßig einer erneuten Bewertung unterzogen. Dabei richten die Ermittler ihr Augenmerk auch auf Spuren und Sachverhalte, die bereits Gegenstand früherer Ermittlungen waren, aufgrund neuer Erkenntnisse oder moderner Untersuchungsmöglichkeiten jedoch erneut in den Fokus rücken.

Aus diesem Grund hat die Polizei Oldenburg eine Wohnung oberhalb der Lokalität, in der Rezan Cakici zuletzt gesehen wurde, einer intensiven kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen. Die Maßnahmen erfolgten mit Unterstützung von Spezialisten des Landeskriminalamtes Niedersachsen.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen insbesondere moderne kriminaltechnische Verfahren, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ermittlungen noch nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung standen und heute zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten bieten können.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens derzeit keine weitergehenden Informationen zu den durchgeführten Maßnahmen oder den diesen zugrunde liegenden Erkenntnissen veröffentlicht werden können.

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