Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl von Kompletträdern - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagfrüh entwendeten bislang unbekannte Täter die kompletten Reifensätze von insgesamt vier Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das Gelände eines Autohauses an der Bremer Heerstraße. Dort bockten sie vier Fahrzeuge auf und demontierten jeweils die kompletten Räder. Anschließend transportierten sie das Diebesgut vermutlich mit einem für den Abtransport geeigneten Fahrzeug ab.

Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bremer Heerstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904004 zu melden. (803435)

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