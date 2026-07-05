Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Bad Zwischenahn (OT: Petersfehn): Schwerer Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Pedelec-Fahrer

Oldenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, den 04.07.2026, kam es in Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer, bei dem der 45-jährige Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16.00 Uhr die 35-jährige Frau mit ihrem Pkw die Brüderstraße in Petersfehn in Richtung Friedrichsfehn. Unmittelbar vor dem Ortsausgang überquerte der 45-jährige Pedelec-Fahrer unvermittelt die Fahrbahn und missachtete dabei die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte die Pkw-Fahrerin den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 45-jährige Pedelec-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste am Unfallort durch einen, mit dem Rettungshubschrauber hinzugekommenen, Notarzt versorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Brüderstraße voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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