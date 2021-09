Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- VW-Up in Sulingen entwendet - Pferdeanhänger löst sich, Pferd verletzt in Bassum - Einbruch in Feuerwehr Syke-Gödestorf ---

Diepholz (ots)

Sulingen

PKW Diebstahl

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter in Sulingen, Amselweg, einen auf dem Hof eines Mehrparteienhauses verschlossen abgestellten weißen PKW der Marke VW UP im Wert von ca. 10000 Euro. Zeugen hörten noch ein mit quietschenden Reifen davonfahrenden Pkw. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Kirchdorf

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich in Kirchdorf eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen kurz nach 08:00 Uhr morgens war eine 22-jährige Frau aus Kirchdorf mit ihrem VW Polo auf der Steyerberger Straße in Richtung Steyerberg unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang kam der Frau nach eigenen Angaben unvermittelt ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam im Wegeseitenraum zum Stehen. Hierbei verletzte sich die junge Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden unter Telefon 04271/9490 erbeten.

Syke-Gödestorf

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Am Donnerstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 21.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gödestorf, B'in Spritzenhus, ein. Entwendet wurde offenkundig nichts. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, entgegen.

Twistringen

Pkw-Fahrerin leicht verletzt

In Twistringen, in der Köbbinhauser Straße, kam es am Donnerstag gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als eine 52-jährige Twistringerin ausgangs einer Rechtskurve mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum mit einer Straßenlaterne kollidierte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Bassum

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr kam es in Bassum auf dem Hafter Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine Reiterin war mit ihrem Pferd in Richtung Groß Ringmar unterwegs. Die Führerin eines PKW, in gleicher Richtung unterwegs, überholte mit unangepasster hoher Geschwindigkeit, weshalb das Pferd scheute, stürzte und sich verletzte. Die PKW-Führerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um dem Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht zu beziffern. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241/97168-0, entgegen.

Bassum-Neubruchhausen

Verkehrsunfall

Auf der Sudwalder Straße löste sich gestern gegen 18.00 Uhr ein Pferdeanhänger während der Fahrt von seinem Zugfahrzeug. Der Anhänger geriet in den Seitenraum und kippte um. Dabei wurde das Pferd auf dem Anhänger eingeklemmt. Ein Tierarzt versorgte zunächst das Pferd, bevor die Feuerwehr es befreien konnte. Das Pferd wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Ursache für den Verlust des Anhängers war vermutlich ein technischer Defekt. Die 24-jährige Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Stuhr

Kennzeichenmissbrauch mit gefälschter Plakette

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag in der Böttcherei in Weyhe einen Transporter kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Des Weiteren konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass die angebrachte TÜV-Plakette sowie ein Siegel nachträglich angebracht worden sein müssen. Das Fahrzeug war bereits seit 2017 außer Betrieb gesetzt. Gegen den Fahrer und Halter des Transporters wurden Strafanzeigen gefertigt.

Weyhe

Wohnung geöffnet

In der Hauptstraße in Weyhe wurde der Rettungsleitstelle am Donnerstag gegen 19:30 Uhr durch einen Anwohner eine hilflose Person in einer Wohnung gemeldet. Der Anwohner wurde durch Rauch aus der Wohnung und die ausgelösten Rauchmelder aufmerksam. Die 86-jährige Bewohnerin war im Badezimmer gefallen, während sich auf dem Herd Essen befand. Die Dame rief laut um Hilfe. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten die Wohnungstür gewaltsam öffnen und die Dame aus ihrer Lage befreien. Aufgrund der Rauchentwicklung durch das angebrannte Essen wurde die Dame mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Mit große Gebläsen hat die Feuerwehr den Rauch aus dem Haus entfernt. In der Wohnung der älteren Dame ist kein Schaden entstanden.

