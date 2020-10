Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Neuenkirchen b.Bassum - Feuer in Garage in Weyhe - Einbruch in Tankstelle in Barver ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Einbruch in Garagen

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannt Täter in Garagen des Motorradclubs Heidering Wagenfeld eingebrochen. Die Garagen (zwei) im Heideweg wurden von den Unbekannten gewaltsam geöffnet. Aus einer Garage wurden mehrere Helme entwendet, aus der zweiten Garage mehrere Reifen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Barver - Einbruch in Tankstelle

Eine Tankstelle an der Sulinger Straße (B 214) war in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Durch die Waschhalle gelangten die unbekannten Täter in den Abstellraum. Hier wurde gewaltsam ein Loch in eine Zwischenwand zum Verkaufsraum gebrochen. Durch die Öffnung entwendeten die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Der Schaden wir auf ca. 2000 Euro beziffert.

Neuenkirchen b. Bassum - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Sulinger Straße / Affinghauser Straße wurden gestern gegen 21.45 Uhr insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 62-jähriger Mellinghauser wollte von der Sulinger Straße nach links in die Affinghauser Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 57-jährigen Stuhrers. Durch den Zusammenprall im Einmündungsbereich wurden beide Fahrer und die 56-jährige Beifahrerin des Stuhrers leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Twistringen - Einbruch in Arztpraxis

In der Zeit von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Dienstagfrüh um 7.30 Uhr hat sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Arztpraxis an der Großen Straße verschafft und Bargeld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, anzurufen.

Bassum - PKW ohne Versicherungsschutz

Im Bassumer Stadtgebiet hat die Polizei am Dienstagmittag einen Pkw BMW aus dem Verkehr gezogen, für den seit Mai 2020 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Den 35-jährigen Fahrer sowie den 32-jährigen Halter des Fahrzeugs erwartet jetzt jeweils ein Strafverfahren.

Bruchhausen-Vilsen - Drogenkonsum am Steuer

Am Montag gegen 18.15 wurde ein 20-jähriger Bruchhausen-Vilser an der Sulinger Straße von der Polizei kontrolliert. Der 20-Jährige führte einen PKW, obwohl er unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv; somit wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde der PKW noch nach weiteren Drogen durchsucht. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Weyhe - Feuer in Garage

In der Ecke eines Garagenanbaus war nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum Mittwoch ein elektrisches Gerät in Brand geraten. Durch eine schnelle Entdeckung des Brandes und Alarmierung der Feuerwehr konnte das Feuer ganz schnell gelöscht werden. Durch eine starke Rauchentwicklung musste die Feuerwehr noch einige Zeit lüften. Ein größerer Schaden ist nicht entstanden.

