Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Rentnerin beraubt ---

Diepholz (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch letzter Woche gegen 15.15 Uhr eine 73-jährige Frau vor der Sparkasse in der Friedrich-Plate-Straße ausgeraubt. Die Rentnerin war zuvor in der Sparkasse und hatte Geld am Automaten abgehoben. Während der Geldausgabe war die unbekannte Frau, da unauffällig und normal wirkend, im Vorraum der Bank hin und her gelaufen. Als die Rentnerin aus der Bank ins Freie trat, wurde sie von der Unbekannten umgeschubst. Die Täterin riss der Rentnerin das Portemonnaie aus der Hand und flüchtete. Die 73-Jährige verletzte sich leicht. Aufgrund der Überwachungsfotos aus der Bank und der Beschreibung der Rentnerin sucht die Polizei eine Frau mit blonden schulterlangen Haaren. Sie trug eine rote mittellange Jacke und darunter ein dunkles Oberteil. Weiter trug sie eine blaue Jeans und dunkle Schuhe. Das Gesicht war mit einer FFP 2 Maske bedeckt. Hinweise auf die Frau nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

