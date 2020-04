Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 53-Jährige missachtet Vorfahrt von Streifenwagen

Ludwigshafen (ots)

Am 07.04.2020, gegen 18:45 Uhr, fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Seat auf der Karl-Legien-Straße in Richtung "Alter Frankenthaler Weg". Zur gleichen Zeit fuhr eine Polizeistreife auf der Straße " Alter Frankenthaler Weg aus Fahrtrichtung Altstadtgasse kommend. An der Einmündung Karl-Legien-Straße/ Alter Frankenthaler Weg missachtete die 53-Jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden Streifenwagens. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell