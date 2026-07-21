Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Cappeln +++ Vier Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, kam es gegen 01:15 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Cappeln zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Mann aus Zeven mit einem Pkw Opel die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Er beabsichtigte, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Mercedes einer 43-jährigen Frau aus Cloppenburg.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 26-jährige Fahrer des Opel sowie seine 32-jährige Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Auch die 43-jährige Fahrerin des Mercedes und ihre 12-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Alle Verletzten wurden vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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