Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 01:30 Uhr, kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dort aufgestellten Warnbaken. Massive Teile dieser Baken schleuderten auf die Fahrbahn und wurden von mehreren folgenden Fahrzeugen überfahren. Bisher sind entstandene Schäden an sechs Fahrzeugen bekannt, die allesamt abgeschleppt werden mussten. Die Schäden wurden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die entstandenen Schäden. Wer den ursprünglichen Zusammenstoß mit den Baken beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

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