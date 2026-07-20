Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 437 bei Stadland +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 437 im Bereich Stadland zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Mann aus Kolbermoor mit einem Pkw der Marke KIA die Bundesstraße 437 in Fahrtrichtung Varel, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet und anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum und kam schließlich in einem wasserführenden Graben zum Stillstand.

Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell