Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Nordenham unterwegs

Delmenhorst (ots)

Gleich mehrere Strafverfahren mussten nach einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 19. Juli 2026, in Nordenham eingeleitet werden.

Zeugen hatten zuvor gegen 22:20 Uhr auf der A27, in Höhe Loxstedt, in Fahrtrichtung Bremen, einen Pkw- Ford gemeldet, der in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die Zeugen beobachteten zudem einen durchgeführten Fahrerwechsel.

Der Pkw konnte schließlich durch Beamte der Polizei Nordenham in der Großensieler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Pkw wurde zum Zeitpunkt der Kontrolle von einem 21-jährigen Nordenhamer geführt. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 41-jähriger Mann mit Wohnsitz im Saarland.

Der 21-jährige Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Anhand der Angaben der Zeugen konnte der 41-jährige Beifahrer als Fahrer vor dem Fahrerwechsel identifiziert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille.

Dem 41-Jährigen musste durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell