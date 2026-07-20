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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 03:18 Uhr, kontrollierte Beamte der Polizei Nordenham in der Straße Blexer Groden in Nordenham eine Pkw-Fahrerin, die zuvor durch ihre Fahrweise aufgefallen war.

Die 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordenham war mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h im innerörtlichen Bereich unterwegs. Erlaubt sind dort 50 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Pkw-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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