Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 03:18 Uhr, kontrollierte Beamte der Polizei Nordenham in der Straße Blexer Groden in Nordenham eine Pkw-Fahrerin, die zuvor durch ihre Fahrweise aufgefallen war.
Die 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordenham war mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h im innerörtlichen Bereich unterwegs. Erlaubt sind dort 50 km/h.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Pkw-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.
Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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Philipp Mimjähner
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