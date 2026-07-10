POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Grauen Toyota angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (09.07.2026) um 10.10 Uhr kam es in Oelde auf dem Lüringweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Gruppe von 20 Radfahrern befuhr den Lüringweg in Richtung Beckum. Eine 64-Jährige aus Herzebrock-Clarholz kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein hinter ihr fahrender 79-jähriger Mann (auch aus Herzebrock-Clarholz) fuhr gegen die Frau und stürzte ebenfalls. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt von ...

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