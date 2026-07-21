Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Kindertagesstätte in Lemwerder +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, 17:30 Uhr, bis Montag, 20. Juli 2026, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Kindertagesstätte in der Schlesischen Straße in Lemwerder.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang Unbekannte über einen Dacheinstieg Zutritt zu den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte. Anschließend wurde ein Büroraum durchsucht sowie ein Tresor und ein Laptop entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter 04401/935-0 zu melden.

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