POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Die Polizei führte am Donnerstag, 05. Oktober 2023, eine geplante Kontrollaktion zur Drogenprävention an der Oberschule "Am Luisenhof" in Nordenham durch. Vor dem Hintergrund von steigendem Konsum, einem immer früheren Erstkontakt und einer Verharmlosung von Betäubungsmitteln müssen bei der Drogenprävention auch Schulen in den Fokus genommen ...

mehr