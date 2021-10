Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 22:50 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Heeemstraße in Wildeshausen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrer aus Aachen unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille.

Ein Arzt entnahm dem 37-Jährigen in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten die Weitefahrt. Gegen den Mann aus Aachen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

