Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 16./17.10.21

Delmenhorst (ots)

++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++

Butjadingen. Am Samstag, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Radfahrer aus Butjadingen die Straße Seevernser Weg und stieß dort gegen ein quer über die Fahrbahn gespanntes Seil. Im Verlauf des Zusammenstoßes kam er zu Fall und zog sich hierbei mehrere Prellungen zu. Des Weiteren wurden sein Fahrrad sowie persönliche Gegenstände beschädigt. Wer dieses Seil dort gespannt hat, konnte derzeit noch nicht geklärt werden. Da es sich bei der Örtlichkeit aber um eine eher ländlich strukturierte Gegend handelt, besteht die Möglichkeit, dass dieses Seil zum Zwecke des Viehtriebes gespannt worden ist. Eine zusätzliche Absicherung ist allerdings nicht erfolgt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731/99810, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell