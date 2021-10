Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Brake vom 16./17.10.21

++ E-Bike-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt ++

Eine 58-jährige E-Bike-Fahrerin aus Brake befuhr am Samstag, etwa gegen 10:40 Uhr, die Kirchenstraße in Brake. Kurz hinter der Mitteldeichstraße wurde sie von einem Kleintransporter beim Überholen abgedrängt, wobei die 58-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrzeugführerin des Kleintransporters setzte ihre Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnte die Verursacherin gestellt werden. Es handelte sich um eine 50-jährige Brakerin; Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

++ Brand einer Förderpumpe im Braker Hafen ++

In einem Gebäude der Hafenanlage in Brake kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, zu einem Brand an einer Förderpumpe. Der Brand wurde von der automatischen Löschanlage direkt abgelöscht, so dass es weder zu einem Gebäude- noch zu einem Personenschaden gekommen ist. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr stellte lediglich noch eine leichte Rauchentwicklung fest und konnte den Einsatzort nach Lüftungsmaßnahmen und Brandwache wieder verlassen.

