Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: E-Scooter gestohlen ++ Dieseldiebstahl ++ Alkohol am Steuer

Cuxhaven (ots)

E-Scooter gestohlen

Hagen i.Br. Am Mittwoch, 05.08.26, wurde in der Zeit zwischen etwa 8 Uhr und 22 Uhr ein E-Scooter in Wittstedt gestohlen. Das Fahrzeug war an einer Bushaltestelle mit einem Schloss gesichert abgestellt. Der Schaden beträgt über 500 Euro.

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Dieseldiebstahl

Wurster Nordseeküste / Wanhöden. In der Nacht von Mittwoch, 05.08.26, auf Mittwoch, 06.08.26, pumpten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus zwei Baumaschinen ab. Die Baumaschinen waren auf einer Baustelle im Bereich Wanhöden abgestellt. Gestohlen wurden über 100 Liter Kraftstoff. Die Baumaschinen selbst wurden bei den Taten nicht beschädigt.

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Alkohol am Steuer

Geestland / Langen. Die Polizei Geestland wurde gegen 01.00 Uhr in der vergangenen Nacht zu einer ruhestörenden Party in Langen gerufen. Nachdem die Ruhestörung geklärt war und die Beamten den Einsatzort verlassen hatten, fuhr ein 16-jähriger mit seinem E-Scooter von der Party los und wurde kurz darauf von den Beamten kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde ein Strafverfahren eröffnet und erklärt, dass eine Blutprobe entnommen werden muss. Dies stieß bei dem Jugendlichen dermaßen auf Unverständnis, dass er mit Zwang zur Blutprobe transportiert werden musste. Bei dem Einsatz beleidigte er die eingesetzten Beamtinnen fortlaufend. Nun muss er sich für die Beleidigungen und der Trunkenheit im Verkehr rechtlich verantworten. Anschließend wurde er den Erziehungsberechtigten übergeben. E-Scooter-Fahrer realisieren oft nicht, dass sie ein Kraftfahrzeug fahren und somit bei den Regeln über die Fahrtüchtigkeit genau wie Autofahrer behandelt werden.

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