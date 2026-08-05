Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geestland: Pkw kollidiert beim Überholen mit Mähwerk eines Treckers

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Dienstagmorgen (04.08.2026) kam es gegen 08:00 Uhr auf der Landesstraße 128 im Bereich Kanalhütte zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte, einen vorausfahrenden Trecker mit angebautem Mähwerk zu überholen. Dabei verschätzte sich der Fahrzeugführer und kollidierte mit dem Mähwerk sowie dem linken Hinterrad des landwirtschaftlichen Fahrzeugs.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw stark beschädigt und nach rechts von der Fahrbahn auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Auch am Trecker und dem angebauten Mähwerk entstand Sachschaden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

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