Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneuter Brand in Hemmoor - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) ist es in Hemmoor erneut zu einem Brand gekommen.

Gegen 02:45 Uhr bemerkte ein Anwohner im Kirchweg einen brennenden Baum auf seinem Grundstück. Dem Bewohner gelang es, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden von der Polizei Hemmoor geführt.

Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Brandereignisse im Stadtgebiet prüfen die Ermittler auch mögliche Zusammenhänge. Die Untersuchungen hierzu dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Kirchwegs oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer 04771/6070 zu melden.

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