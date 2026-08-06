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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch ++ PKW-Brand ++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

Automatenaufbruch

Ihlienworth. In der Zeit von Samstag, 01.08.2026, bis Mittwoch, 05.08.2026, wurde in der Hauptstraße in Ihlienworth ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten den Automaten auf und entwendeten sämtliche Zigaretten und das Bargeld. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

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Wohnungseinbruchdiebstahl

Geestland / Bad Bederkesa. In der Zeit von Dienstag, 04.08.2026 14.00 Uhr bis Mittwoch, 05.08.2026 16.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Hohler Weg ein. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

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PKW-Brand

Wurster Nordseeküste / Nordholz. Am gestrigen Mittwoch geriet auf der L135 in Höhe Nordholz ein PKW während der Fahrt in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Wurster Heide konnte den Brand im Motorraum löschen. Der PKW wurde stark beschädigt. Die 26-jährige Fahrerin wurde durch das Feuer nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock und musste ärztlich versorgt werden.

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2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Geestland / Debstedt. Bei einem Unfall gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 53-jähriger aus Langen war mit seinem PKW auf der Neuenwalder Straße in Debstedt unterwegs in Richtung Ortsmitte. Dabei kam er aus bisher nicht bekannter Ursache nach links den Gegenverkehr. Hier stieß sein PKW seitlich mit dem entgegenkommenden PKW eines 40-jährigen Langeners zusammen. Der 53-jährige und der 12-jährige Beifahrer des entgegenkommenden PKW wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Autos blieben aber fahrbereit.

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Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-104
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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