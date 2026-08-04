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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Montag, 03.08.2026, kam es zwischen 13:00 und 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Schwimmbadparkplatz in der Goethestraße in Otterndorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Suzuki Swift. Anschließend entfernte sich der Täter von der Unfallstelle.

Zeugen, die Verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721 573-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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