Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Einsätze mit Motorrädern im Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Kraftradfahrer versucht zu flüchten

Cadenberge. Am Montag (03.04.2026), gegen 21:30 Uhr, stellten Beamte der Polizei Hemmoor einen Kraftradfahrer mit Sozius auf der Bahnhofstraße in Cadenberge fest, dessen Rücklicht defekt war. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, beschleunigte dieser und versuchte zu flüchten. Wenig später stoppte der Motorradfahrer, warf das Fahrzeug in ein Gebüsch und flüchtete mit seinem Sozius zu Fuß. Unter Einsatz einer Drohne konnte die Polizei den Mitfahrer, einen 18-jährigen aus der Wingst, in einem Maisfeld orten und den Heranwachsenden kurze Zeit später stellen. In eine Befragung gab dieser die Personalien des mutmaßlichen Fahrers, eines 21-jährigen Mannes aus der Wingst, an. Jener ist jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Durch die Umbauten am Kraftrad ist dessen Betriebserlaubnis zudem erloschen, daher bestand zum Zeitpunkt der Fahrt kein Versicherungsschutz für das Motorrad. Letztlich ermittelt die Polizei jetzt jedoch auch wegen des Durchführens eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 21-jährigen. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Osten. Am Montag (03.04.2026), gegen 15:10 Uhr, kam es auf der B 495 in Höhe der Einmündung Birkenstraße zu einem Unfall, bei dem ein 54-jähriger Kraftradfahrer aus den Niederlanden leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Mann mit einer Sozia die Birkenstraße in Richtung B 495 und beabsichtigte, an der dortigen Einmündung in Richtung Hemmoor aufzufahren. Hierbei verlor er auf Rollsplitt die Kontrolle über das Kraftrad und stürzte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

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