Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Autotransporter auf der Autobahn 27

Cuxhaven (ots)

BAB27/Gemarkung Bremerhaven. Am 03.08.2026, gegen 10:30 Uhr, befährt ein 26jähriger Litauer mit seinem Gespann aus Sattelzugmaschine und Auflieger (Autotransporter samt Ladung) die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode.

Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum kommt dieses Gespann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in Richtung Standstreifen ab und kollidiert mit einem dort befindlichen Straßenreinigungsfahrzeug der Autobahnmeisterei, welches durch einen 53jährigen Loxstedter geführt wird. Sattelzug und Straßenreinigungsfahrzeug kommen daraufhin von der Fahrbahn ab. Durch die Wucht des Aufpralls löst sich ein auf dem Autotransporter geladener PKW und stürzt auf die Fahrbahn der Bundesautobahn. Mit diesem herabgefallenen PKW kollidiert ein weiterer, auf der Autobahn fahrender PKW BMW eines 51jährigen Geestländers.

Durch das Verkehrsunfallgeschehen werden die Fahrzeugführer des Straßenreinigungsfahrzeuges und des BMW leicht verletzt.

Die Bundesautobahn wird für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der folgenden Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden aufrechterhalten. Im Anschluss ist die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund einer beschädigten Schutzplanke geplant.

Nach erster, polizeilicher Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf über 300.000 Euro.

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