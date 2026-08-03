Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wurster Nordseeküste-Eigentümer gesucht!

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Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Freitag, den 31.07.2026 wurde der Polizei gegen 13:40 Uhr ein weißer Mercedes Sprinter mit Cuxhavener Kennzeichen in der Straße Specken im Ortsteil Midlum gemeldet. Es wurde beobachtet wie eine männliche Person um die 50 Jahre auf eine Baustelle ging und das unbewohnte Grundstück mit Kupferrohren verlassen wollte. Der Mann wurde durch die Meldenden angesprochen und brachte die Rohre wieder zurück auf das Grundstück. Im Rahmen der Fahndung konnte der Sprinter angetroffen und kontrolliert werden. Die Personalien des Fahrzeugführers wurden festgestellt, es handelte sich um einen 49-jährigen Cuxhavener. Im Sprinter konnten diverse Gegenstände festgestellt werden, zu denen der Cuxhavener angab, diese mit Einverständnis von Berechtigten im Bereich Cuxhaven und der Wurster Nordseeküste eingesammelt zu haben. Da er hierfür keine Belege vorzeigen konnte, wurden die Gegenstände durch die Polizei sichergestellt.

Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die einen möglichen Diebstahl der dargestellten Gegenstände oder das Verschenken der Gegenstände an den Cuxhavener bezeugen können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Person sich unberechtigt auf fremde Grundstücke begeben hat und die abgebildeten Gegenstände widerrechtlich an sich genommen hat. Hinsichtlich der ersten Beobachtung mit den Kupferrohren wurde gegen den Mann ein Verfahren wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. Auf dem Foto im Anhang sind diese dargestellt.

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