Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

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Wurster Nordseeküste. Am Samstag, den 01.08.2026 wurde der Polizei um 11:19 Uhr ein Unfall in der Alsumer Straße in Dorum gemeldet. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste gab an, dass er mit seinem schwarzen Elektrofahrzeug die Alsumer Straße befahren habe und zwischen den parkenden Fahrzeugen am Fahrbahnrand plötzlich ein Mädchen auf die Fahrbahn getreten sei. Es habe eine Berührung mit dem Kind gegeben. Dieses sei aber weggelaufen und anschließend nicht aufzufinden gewesen. Das Mädchen konnte auch in der eingeleiteten Suche durch die Polizei nicht aufgefunden werden. Jedoch meldete sich später der Rettungsdienst bei der Polizei und das Mädchen konnte angetroffen werden. Es hatte glücklicherweise nur eine leichte Verletzung davongetragen, die nicht weiter versorgt werden musste. Gegen den Fahrzeugführer wurde von Amts wegen eine Fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Aus polizeilicher Sicht soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich der Fahrzeugführer nach dem Unfall vorbildlich verhalten hat, indem er sich nicht von der Unfallstelle entfernt, sondern auch selbst nach dem Mädchen gesucht hat. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden.

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Bremerhaven/BAB27. Am Sonntag, den 02.08.2026 ereignete sich gegen 02:15 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Zentrum und Überseehäfen. Hierbei wollte ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Lemwerder mit seinem VW eine 61-jährige Schiffdorferin überholen, die mit ihrem Citroen, den Hauptfahrstreifen befuhr. Während des Überholvorgangs kollidierte der Fahrzeugführer seitlich mit dem Citroen. Durch den Unfall wurde die Schiffdorferin leicht verletzt und klagte über Schmerzen. Eine Behandlung im Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Der VW des 34-Jährigen war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden musste.

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