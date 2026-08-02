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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Schiffdorf; hier Verkehrsunfälle und Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Cuxhaven (ots)

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Sachbeschädigung an Pkw

Loxstedt - In der Zeit vom 01.08.2026, gegen 11:00 Uhr, und dem 02.08.2026, gegen 01:00 Uhr, kam es in Loxstedt n der Marie-Curie-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem dort parkenden Pkw (Fiat 500 in Schwarz). Die derzeit unbekannte Täterschaft zerkratzt mutwillig den Lack des Pkw am Heck, wodurch ein Schaden von geschätzt 2.000 EUR entsteht. Es liegen keine Täterhinweise vor. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei in Loxstedt unter der Nummer 04744/931160 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706/9480 zu melden.

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Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin

Loxstedt - Am 02.08.2026, gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem in der Hauptstraße in Loxstedt zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Der 52-jährge Loxstedter befuhr mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Bahnhofstraße aus Richtung Nesse kommend in Richtung Ortsmitte Loxstedt. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Seat und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde die 51-jährige Beifahrerin aus Loxstedt durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich durch einen Rettungswagen einer örtlichen Klinik zugeführt. Am geparkten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

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Motorradfahrerin beim Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen im Bremischen-Rechtenfleth - Am 01.08.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Motorräder auf der K 50 (Vorderstraße) in Rechtenfleth. Zwei beteiligte Motorradfahrende befuhren gemeinsam die K 50 aus Richtung Sandstedt kommend in Richtung Ortskern Rechtenfleth. Die 43-jährige Motorradfahrerin aus Nordenham verringerte beim Einfahren in die geschlossene Ortschaft ihre Geschwindigkeit, was der dahinter fahrende 44-jährige aus Nordenham zu spät bemerkte und mit seinem Motorrad das vor ihm befindliche Motorrad touchierte. Hierdurch verlor die Beteiligte die Kontrolle über ihr Motorrad, streifte einen Baum und geriet samt Fahrzeug in den wasserführenden Graben. Mittels Hilfsmitteln des Rettungsdienstes konnte die Person aus dem Graben geborgen werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde einer örtlichen Klinik zugeführt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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