Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Brände in Hemmoor-Basbeck - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Sonntag, 2. August 2026, sowie in der Nacht zum Montag, 3. August 2026, kam es im Hemmoorer Ortsteil Basbeck zu mehreren Bränden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Brandereignissen besteht.

Der erste Brand wurde am Sonntag gegen 15:08 Uhr in der Fährstraße gemeldet. Dort gerieten ein Stackbusch (gebündelte Zweige) sowie mehrere Holzstämme in Brand.

Gegen 16:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem weiteren Brand im Bereich der Verbindungsstraße Backsteinweg/Ackerstraße gerufen. Dort brannten mehrere Heuballen.

Am späten Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, geriet ein reetgedecktes Nebengebäude in der Hollenworther Straße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden.

In der Nacht zu Montag wurde gegen 03:30 Uhr schließlich ein Brand in der Mühlenbergstraße gemeldet. Dort geriet zunächst ein Carport in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das angrenzende Wohnhaus über und verursachte erheblichen Sachschaden. Eine Person erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu einem möglichen Zusammenhang der vier Brände dauern an. Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Hemmoor hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntag oder in der Nacht zum Montag im Bereich der Fährstraße, der Verbindungsstraße Backsteinweg/Ackerstraße, der Hollenworther Straße oder der Mühlenbergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer 04771/6070 zu melden.

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