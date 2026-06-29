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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2026, kam es gegen 06:35 Uhr auf der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines VW Golf die Bahnhofstraße aus Richtung Nordhorn kommend in Richtung Bad Bentheim. Etwa zwei Kilometer hinter der Autobahn kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 28-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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