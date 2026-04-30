LPI-SHL: Hase ausgewichen - Unfall

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Halle auf dem Klinikumsgelände in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Aus dem Inneren entwendeten sie Gartengeräte im Wert von über 5.000 Euro. Einen Teil der Geräte fand ein Mitarbeiter auf dem Gelände. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem ...

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