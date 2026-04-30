LPI-SHL: Hase ausgewichen - Unfall
Schweina (ots)
Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochmorgen die Kisseler Straße in Schweina, als plötzlich ein Hase die Fahrbahn kreuzte. Sie wich aus und prallte gegen einen Baumstumpf neben der Fahrbahn. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam es nicht.
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