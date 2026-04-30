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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hase ausgewichen - Unfall

Schweina (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochmorgen die Kisseler Straße in Schweina, als plötzlich ein Hase die Fahrbahn kreuzte. Sie wich aus und prallte gegen einen Baumstumpf neben der Fahrbahn. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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