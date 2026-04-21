Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen und einem LKW zwischen Alveslohe und Ellerau

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Ellerau (ots)

Die Kooperativer Regionalleitstelle West in Elmshorn alarmierte am 21. April 2026 gegen 14:06 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Ellerau, Alveslohe und Quickborn mit dem Einsatzstichwort "TH G Y" (Technische Hilfeleistung, größer als Standard, Menschenleben in Gefahr) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen und einem LKW auf der Alvesloher Straße kurz vor Ellerau.

Aufgrund mehrerer Notrufe und der Anzahl der Verletzten wurde das Einsatzstichwort bereits bei Anfahrt der Einsatzkräfte auf "TH G R5" (Technische Hilfeleistung, größer Standard, 3-5- Verletzte) erhöht und weitere rettungsdienstliche Einheiten alarmiert.

Vor Ort bestätige sich die Lage. Ein PKW stand ca. 50 Meter stark beschädigt entfernt von einem LKW. Der Fahrer konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen und wurde bei Ankunft der Rettungskräfte bereits von Passanten betreut. Ein LKW samt Anhänger stand quer zur Straße und mit der Front in einem Graben. Auch hier konnte der Fahrer sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Parallel stand ein weiterer Personenkraftwagen, dessen Fahrzeuginsasse im Fahrzeug eingeschlossen war.

Vom Einsatzleiter der Feuerwehr Ellerau wurden die verunfallten Fahrzeuge in zwei Einsatzabschnitte eingeteilt. Weiteren Maßnahmen der Feuerwehr waren das Sicherstellen des Brandschutzes sowie die Betreuung der Verletzten an der Einsatzstelle. Bei dem zweiten, am LKW verunfallten PKW wurde eine hydraulische Rettung vorbereitet und die Tür mittels Spreizer geöffnet und die Person aus dem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber landete auf einer Wiese neben der Straße.

Alle Personen wurden rettungsdienstlich behandelt und mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Transport mittels Hubschrauber erfolgte nicht.

Die Alvesloher Straße ist für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten aktuell noch voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit knapp 60 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Ellerau Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Freiwillige Feuerwehr Quickborn Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen Rettungshubschrauber ADAC Luftrettung: Christoph 67 Polizei Segeberg und Pinneberg

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