Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: LKW-Arbeitsbühne verunfallt auf der Bundesstraße 205

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Rickling (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 09:20 Uhr meldeten sich mehrere Auto- und Lastkraftwagenfahrer von der Bundesstraße 205 und berichteten über den Notruf 112 von einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen.

Durch die Kooperative Regionalleitstelle West wurden sofort die Freiwilligen Feuerwehren aus Rickling und Boostedt auf die Bundesstraße 205, hinter die Auffahrt Rickling in Fahrtrichtung Neumünster, alarmiert.

Im Rahmen der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine LKW-Arbeitsbühne allein beteiligt war und aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet, auf den Grünstreifen kam und dort einen Baum touchierte, bevor das Fahrzeug mit einem weiteren Baum kollidierte und schließlich auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Der 36-jährige Fahrer der Arbeitsbühne wurde infolge des Unfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses nicht mehr selbstständig verlassen.

In enger Rücksprache mit den eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes wurde eine patientenschonende Rettung des schwer verletzten Fahrers vorbereitet.

Unter Einsatz mehrerer hydraulischer Stempel sowie Rettungsgeräte konnte der Patient um 09:45 Uhr aus dem Unfallfahrzeug gerettet und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Unfallursache, Schadenshöhe, zu den Personalien oder zu Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Für die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr war der Einsatz nach etwas mehr als einer Stunde beendet.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Rickling Freiwillige Feuerwehr Boostedt Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: Rettungswagen, Notarzt Polizei Segeberg und Pinneberg

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