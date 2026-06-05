PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bad Nenndorf: 82-Jähriger bei Unfall auf der Autobahn (A) 2 schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 ist in der Nacht zu Freitag, 05.06.2026, ein 82 Jahre alter Mann aus Braunschweig schwer verletzt worden. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 82-Jährige gegen Mitternacht mit seinem VW T-Roc die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Im Bereich der Zufahrt zum Rastplatz "Bückethaler Knick", zwischen den Anschlussstellen Wunstorf-Luthe und Bad Nenndorf, kollidierte er zunächst mit einem haltenden Schwerlasttransporter und wurde schließlich gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sattelzug geschleudert.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW unter dem Auflieger eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug.

Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden 23 und 44 Jahre alten Schwerlasttransporter- und Sattelzugfahrer blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn Dortmund bis ca. 01:50 Uhr voll. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /dok, pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:13

    POL-H: Mitte: Polizei führt erneut Schwerpunktkontrollen im Innenstadtbereich durch

    Hannover (ots) - Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte und die Polizeistation Raschplatz haben am Mittwoch, 03.06.2026, umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Bereich der Innenstadt, des Raschplatzes sowie des Hauptbahnhofumfeldes durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Regeln der Waffenverbotszone umzusetzen, die Betäubungsmittelkriminalität zu bekämpfen und ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 16:41

    POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Vahrenwald wieder da und wohlauf

    Hannover (ots) - Der seit dem 25.05.2026 vermisste 29-Jährige aus Hannover ist wieder da und wohlauf. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung feststellen, dass keine Anhaltspunkte für eine Eigengefährdung mehr vorliegen. Deswegen hat die Polizei die Fahndungsmaßnahmen eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren