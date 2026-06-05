Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bad Nenndorf: 82-Jähriger bei Unfall auf der Autobahn (A) 2 schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 ist in der Nacht zu Freitag, 05.06.2026, ein 82 Jahre alter Mann aus Braunschweig schwer verletzt worden. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 82-Jährige gegen Mitternacht mit seinem VW T-Roc die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Im Bereich der Zufahrt zum Rastplatz "Bückethaler Knick", zwischen den Anschlussstellen Wunstorf-Luthe und Bad Nenndorf, kollidierte er zunächst mit einem haltenden Schwerlasttransporter und wurde schließlich gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sattelzug geschleudert.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW unter dem Auflieger eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug.

Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden 23 und 44 Jahre alten Schwerlasttransporter- und Sattelzugfahrer blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn Dortmund bis ca. 01:50 Uhr voll. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /dok, pol

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