Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Polizei führt erneut Schwerpunktkontrollen im Innenstadtbereich durch

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte und die Polizeistation Raschplatz haben am Mittwoch, 03.06.2026, umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Bereich der Innenstadt, des Raschplatzes sowie des Hauptbahnhofumfeldes durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Regeln der Waffenverbotszone umzusetzen, die Betäubungsmittelkriminalität zu bekämpfen und durch sichtbare Präsenz das Sicherheitsempfinden zu stärken. Im Rahmen der Kontrollen stellten zivile und uniformierte Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Cannabisgesetz fest. Mehrere mutmaßliche Dealer wurden beim Verkauf von Marihuana, Kokain und Crack beobachtet und kontrolliert. Dabei beschlagnahmte die Polizei neben den genannten Mitteln auch Heroin sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Darüber hinaus wurden mehrfach mutmaßliches Dealgeld, Feinwaagen und Mobiltelefone sichergestellt. In zwei Fällen führten die Ermittlungen aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln zur Beantragung von Untersuchungshaft. Gegen zahlreiche weitere Personen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Neben der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität ahndeten die Einsatzkräfte weitere Verstöße. So wurden innerhalb der Waffenverbotszone unter anderem ein Teleskopschlagstock, ein Messer sowie weitere gefährliche Gegenstände sichergestellt. Zudem leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein und stellten bei einer Gewerbekontrolle mehrere Kartuschen Lachgas sicher. Der Verkauf von Lachgas zu Konsum- und Rauschzwecken ist seit Anfang April dieses Jahres verboten. Im Verlauf des Einsatzes sprachen die Einsatzkräfte zahlreiche Platzverweise aus. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit der Bundespolizei, dem städtischen Ordnungsdienst und der DB Sicherheit weitere Kontrollmaßnahmen im Bereich des Hauptbahnhofs und des Gerichtsviertels durchgeführt. /dok, ms

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