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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Vahrenwald wieder da und wohlauf

Hannover (ots)

Der seit dem 25.05.2026 vermisste 29-Jährige aus Hannover ist wieder da und wohlauf. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung feststellen, dass keine Anhaltspunkte für eine Eigengefährdung mehr vorliegen. Deswegen hat die Polizei die Fahndungsmaßnahmen eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /dok, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Dominique Knost
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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