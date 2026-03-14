Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Senior (74) aus Pflegeeinrichtung vermisst - Wer kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Lahe bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem seit Freitag, 13.03.2026, vermissten Senior um Mithilfe. Der 74-Jährige verließ in den Nachmittagsstunden eine Pflegeeinrichtung in Groß-Buchholz und kehrte bis zum Abend nicht zurück. Aufgrund einer Erkrankung sowie der aktuell herrschenden Witterungsbedingungen besteht eine akute Eigengefährdung. Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe meldete eine Pflegeeinrichtung an der Gehägestraße am Freitagabend gegen 21:30 Uhr den Senior bei der Polizei als vermisst, nachdem dieser am Nachmittag das Haus verlassen hatte und verschwunden war. Der Vermisste ist stark dement und erst vor kurzer Zeit nach Hannover umgezogen. In der jüngsten Vergangenheit war der Senior bereits mehrfach abgängig und konnte jeweils verwirrt und desorientiert von der Polizei aufgegriffen werden.

Trotz umfassender Suchmaßnahmen, sowohl in der Einrichtung als auch im Stadtgebiet Hannover, blieb der 74-Jährige bis zum Samstagmittag verschwunden. Weshalb die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung um Unterstützung bittet.

Wer hat den vermissten Walter Reinhold R. gesehen und kann Angaben zu seinem Verbleib machen? Der Senior ist 1,60 Meter groß und kräftig. Er hat graues glattes Haar und hohe Stirn. Leider liegen der Polizei keine Angaben zur Bekleidung des Seniors vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

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