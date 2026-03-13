Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Dennis-Christopher K. (31) gesehen?

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Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion Garbsen sucht seit Mittwoch, 11.03.2026, mit einem Bild nach einem 31 Jahre alten Mann. Dennis-Christopher K. wurde zuletzt am 02.02.2026 gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Polizei liegen Hinweise auf eine Eigengefährdung vor. Aus diesem Grund bitten die Ermittlerinnen und Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Garbsen meldeten Arbeitskollegen den 31-Jährigen bei der Polizei als vermisst, nachdem sie seine Wohnanschrift aufgesucht und dort niemanden angetroffen hatten. Die Polizei leitete eine umfangreiche Suche nach dem Mann ein, die jedoch nicht zu seinem Auffinden führte. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste womöglich in Nordrhein-Westfalen aufhalten könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer 0513 1473-4515, über den Notruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

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