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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Diebstahl von Kupfer vom Gelände einer Sanitärfirma - Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Samstag (01.08.), 19 Uhr bis Sonntag (02.08.), 03:15 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter Metallschrott von einem Firmengelände einer Sanitärfirma an der Straße Auf dem Stemmingholt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch das Überklettern eines Metallzauns auf das Gelände.

Die Unbekannten stahlen ca. 200-300 kg Metallschrott (Kupfer) aus einem dort abgestellten Container.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107-0 entgegen.

/cd Ref. 260802-1143

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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