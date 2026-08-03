Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Ein schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw

Schermbeck (ots)

Am Samstag (01.08.) gegen 14:56 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Marienthaler Straße / Klosterweg, bei dem ein Rennradfahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Ein 53-Jähriger Rennradfahrer aus Krefeld befuhr den Klosterweg in Schermbeck aus Fahrtrichtung "Am Voshövel" in Fahrtrichtung Dämmerwalder Straße. Im Kreuzungsbereich Marienthaler Straße / Pastor-Winkelmann-Straße/ Dämmerwalder Straße beabsichtigte er die Kreuzung geradeaus auf die Dämmerwalder Straße zu überqueren.

Von rechts kam eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Dinslaken. Diese befuhr die Marienthaler Straße aus Fahrtrichtung Hünxe in Fahrtrichtung Marienthal.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Rennradfahrer kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Krefelder in eine Spezialklinik.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Kleve erschien vor Ort und unterstützte die Unfallaufnahme.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

/cd

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