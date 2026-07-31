Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Marsstraße ein.

Der 30- jährige Bewohner des Hauses bemerkte gegen 01:30 Uhr zunächst ein Klingeln an seiner Haustür, dachte hierbei aber zunächst an einen Streich. Gegen kurz nach zwei Uhr hörte er dann Schritte auf der Treppe, die sich in Richtung des ersten Obergeschosses bewegten. Der 30- Jährige machte daraufhin lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin die Unbekannten ohne Beute die Flucht durch die Haustür ergriffen.

Eingesetzte Polizeibeamte konnte keine Tatverdächtigen mehr im Umfeld aufgreifen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten gewaltsam durch eine Kellertür in das Haus.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernahm, sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-171 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260730-0300

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