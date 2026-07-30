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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw

Wesel (ots)

In der Zeit von Dienstag, 28.07.2026, 07:00 Uhr, bis Mittwoch, 29.07.2026, 15:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Wesel.

Der Pkw war auf einer Einfahrt an der Wackenbrucher Straße abgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es um einen schwarzen Mercedes AMG G 63 (Baujahr 2020), der das Kennzeichen WES-G630 führte.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen oder hat auffällige Beobachtungen gemacht, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-171 0.

/cd Ref. 260729-1629

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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