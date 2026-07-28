Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 18.25 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Mehrhooger Straße / Bergerfurther Straße gemeldet. Dabei befuhr eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Mehrhoog die Mehrhooger Straße aus Richtung Hamminkeln in Fahrtrichtung Hamminkeln-Mehrhoog. Im Kreuzungsbereich Mehrhooger Straße / Bergerfurther Straße / Vöckingsweg querte ein 88-jähriger Radfahrer aus Hamminkeln die Mehrhooger Straße und kollidierte dort mit dem Pkw der 71-Jährigen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwerstverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ausgeflogen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt. Die Unfallaufnahme, die durch ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Kleve unterstützt wird, dauert derzeit noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Mehrhooger Straße weiträumig gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

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