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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug durchbricht Mittelleitplanke auf A 9 bei Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am heutigen Montagmorgen, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Sattelzugfahrer die Bundesautobahn 9, zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg, in Fahrtrichtung Nürnberg. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Sattelzugfahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug, geriet ins Schleudern und durchbrach in der weiteren Folge die Mittelleitplanke. Durch umherfliegende Trümmer wurde ein weiteres Fahrzeug in Fahrtrichtung Berlin beschädigt. Durch den Aufprall in der Mittelleitplanke wurde zudem der Dieseltank der Sattelzugmaschine aufgerissen und größere Mengen Diesel traten ins Erdreich aus. Beide Richtungsfahrbahnen sind seit dem Unfall voll gesperrt. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf 150.000,- Euro. Es bildete sich in Fahrtrichtung Berlin bereits ein 6 km langer Rückstau und in Fahrtrichtung Nürnberg ein Stau mit einer Länge von 4km. Es wird empfohlen, dass Gebiet weiträumig zu umfahren. Die aufwendigen Bergungsarbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. Es wird nochmals dringend darauf hingewiesen, die Fahrgeschwindigkeit den äußeren Witterungseinflüssen anzupassen. Nach dem heißen Wetter der letzten Tage ist heute den ganzen Tag mit weiteren Gewittern und Starkregenfällen zu rechnen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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