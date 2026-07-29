Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Tödlich verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw- Polizei sucht Ersthelfer

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 18:25 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Mehrhooger Straße / Bergerfurther Straße / Vöckingsweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 88- jährigen Radfahrer, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6323147

Der 88- Jährige erlag noch am Dienstagabend seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

In diesem Zusammenhang sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat ein lebensälteres Ehepaar, welches als Ersthelfer vor Ort gewesen sein soll. Es soll zuvor den gleichen Radweg wie der Verstorbenen genutzt haben. Beide könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260728-1830

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