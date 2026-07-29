PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Tödlich verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw- Polizei sucht Ersthelfer

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 18:25 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Mehrhooger Straße / Bergerfurther Straße / Vöckingsweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 88- jährigen Radfahrer, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6323147

Der 88- Jährige erlag noch am Dienstagabend seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

In diesem Zusammenhang sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat ein lebensälteres Ehepaar, welches als Ersthelfer vor Ort gewesen sein soll. Es soll zuvor den gleichen Radweg wie der Verstorbenen genutzt haben. Beide könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260728-1830

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 07:42

    POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Imbiss

    Dinslaken (ots) - In der Nacht zum Montag (27.07.) drangen Unbekannte gegen 01:40 Uhr in einen Imbiss an der Duisburger Straße ein. Die verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters unbefugt Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Schubladen. Aus der Kasse entwendeten die Unbekannten Bargeld. Wer hat zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 07:35

    POL-WES: Xanten - Unbekannte stehlen Kupferkabel - Polizei sucht Zeugen

    Xanten (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (26.07.), 16:30 Uhr bis Montag (27.07.), 07:20 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einem Firmengelände an der Straße Trajanring. Die Täter hebelten zunächst ein Zufahrtstor auf und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie insgesamt 10 Kabeltrommeln mit Kupferkabel, die sowohl in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren