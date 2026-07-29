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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fahndung per Foto nach Tankbetrug
Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, mehrmals getankt und anschließend nicht bezahlt zu haben.

Im Stadtgebiet Moers hat er im April dieses Jahres fünfmal an unterschiedlichen Tankstellen getankt, ohne zu bezahlen.

An dem Auto war ein Kennzeichen aus Düsseldorf angebracht, das als gestohlen gemeldet ist.

Ein Bild des Gesuchten gibt es im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/210728

Die Polizei interessiert sich vor allem dafür, wo sich der Täter derzeit aufhält. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0.

BH/260407-1352

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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