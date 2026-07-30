PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Freitag, 07.08.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 12:43

    POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw

    Wesel (ots) - In der Zeit von Dienstag, 28.07.2026, 07:00 Uhr, bis Mittwoch, 29.07.2026, 15:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Wesel. Der Pkw war auf einer Einfahrt an der Wackenbrucher Straße abgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es um einen schwarzen Mercedes AMG G 63 (Baujahr 2020), der das Kennzeichen WES-G630 führte. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen oder hat ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:28

    POL-WES: Moers - Fahndung per Foto nach Tankbetrug / Polizei sucht Hinweise

    Moers (ots) - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, mehrmals getankt und anschließend nicht bezahlt zu haben. Im Stadtgebiet Moers hat er im April dieses Jahres fünfmal an unterschiedlichen Tankstellen getankt, ohne zu bezahlen. An dem Auto war ein Kennzeichen aus Düsseldorf angebracht, das als gestohlen gemeldet ist. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren