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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Alkoholisierter Mann nach mindestens einer Unfallflucht erwischt

Willich (ots)

Aufmerksame Zeugen haben dafür gesorgt, dass Einsatzkräfte einen stark alkoholisierten Mann, der schon mindestens einen Unfall verursacht hatte, im wahrsten Sinne des Wortes "aus dem Verkehr ziehen" konnten.

Gegen 19.30 Uhr am Donnerstagabend meldeten Zeugen, dass ein Mann, den sie für alkoholisiert hielten, auf einem Parkplatz an der Ackerstraße bei einem Wendemanöver ein geparktes Auto beschädigt hatte. Dann sei er davon gefahren. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten ihn in der Nähe am Steuer seines Autos antreffen. Als der Mann ausstieg hatten auch sie den Verdacht, dass er getrunken haben könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Das Ergebnis der anschließend entnommenen Blutproben steht noch aus.

An seinem Auto fanden sich zusätzlich Spuren, die nicht zu dem Unfall mit dem geparkten Auto passten. Möglicherweise hatte er einen weiteren Unfall, der noch nicht gemeldet worden ist. Wenn Sie da Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0.

Weil der Mann keine Papiere dabei hatte und seine Identität sich nicht zweifelsfrei klären ließ, wurde er vorläufig festgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Polen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /hei (677)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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