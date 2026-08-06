Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Verwaltungsgebäude einer Firma

Brüggen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein Mitarbeiter einer Firma am Bernhard-Röttgen-Waldweg festgestellt, dass in das dortige Verwaltungsgebäude eingebrochen worden ist. Er fand Büroräume durchwühlt vor. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder Personen in diesem Bereich zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (675)

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